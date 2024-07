„Ich bin Gott“: 36-Jähriger würgte Mutter und ist nun in Wien vor Gericht

In Wien läuft aktuell ein Prozess gegen einen 36-Jährigen, der versucht haben soll, seine Mutter zu erwürgen. Der Angeklagte leidet an paranoider Schizophrenie und glaubt, Gott zu sein. Die Mutter überlebte die Attacke nur durch das Eingreifen eines Nachbars.

Wien – Unter dem maßgeblichen Einfluss einer paranoiden Schizophrenie soll ein 36-jähriger Wiener im Februar auf seine Mutter losgegangen sein. Der Mann stürzte sich auf die Frau, schlug sie zu Boden und würgte sie minutenlang in ihrer Wohnung in Floridsdorf. Nur ein Nachbar konnte den 36-Jährigen davon abhalten, dass Schlimmeres passiert. Am Mittwoch wird von einem Gericht entschieden, ob der Mann aufgrund seiner Krankheit in ein forensisch-therapeutisches Zentrum einzuweisen ist.