Nach Angriff auf Spaziergänger im Trentino: Suche nach Bärin Kj1 in der Region

Das älteste Exemplar unter den Bären im Trentino soll für den Angriff auf einen Spaziergänger am Dienstag verantwortlich sein. Die Bärin könnte eingefangen oder getötet werden.

Trient – Der Angriff eines Bären auf einen französischen Urlauber hat in der norditalienischen Region Trentino Sorge ausgelöst. Vermutet wird, dass ein unter dem Code Kj1 bekanntes Weibchen, das älteste unter den Exemplaren im Trentino, den 43-jährigen Touristen am Dienstag beim Joggen angegriffen hat. Die Bärin wird jetzt gesucht. Es sei möglich, dass sie eingefangen oder abgeschossen werde, berichteten lokale Medien.

Das Tier verletzte den Jogger an Beinen, Armen und Rücken. Der Mann, dem es gelang, selbst um Hilfe zu rufen, wurde im Krankenhaus in Trient operiert. Die Wunden, die in drei Wochen heilen werden, wurden zugenäht.