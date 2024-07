20-Jähriger entsorgte in Innsbruck seine Fußfessel: Nach Zugfahrt in Wien festgenommen

Ein 20-Jähriger entsorgte seine Fußfessel am Hauptbahnhof in Innsbruck und fuhr mit dem Zug nach Wien. Dort wurde er am Bahnhof Meidling von der Polizei in Empfang genommen.

Innsbruck, Wien – Ein 20-jähriger Strafgefangener hat am Dienstag am Hauptbahnhof Innsbruck offenbar seine Fußfessel in einem Müllkübel entsorgt und ist in einen Zug eingestiegen. Sein Ziel, die Bundeshauptstadt Wien, konnte er erreichen. Am Bahnhof endete die Reise für den jungen Mann aber.