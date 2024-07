Baum stürzte auf Forstarbeiter in Kappl: 51-Jähriger schwer verletzt

Kappl – Schwer verletzt musste ein 51-Jähriger nach einem Unfall bei Forstarbeiten in Kappl am Mittwoch in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der Mann war gemeinsam mit drei weiteren Österreichern im sogenannten „Durricher Wald“ im Gemeindegebiet von Kappl mit Forstarbeiten beschäftigt.