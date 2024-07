Mit zwei Promille am E-Bike: 49-jähriger stürzte in Maurach und blieb regungslos liegen

Maurach – Alkoholisiert setzte sich am Mittwochnachmittag ein 49-jähriger in Pertisau auf sein E-Bike, stürzte und verletzte sich schwer. Auf dem Radweg neben der Pertisauer Straße in Richtung Maurach wollte der Mann eine Fußgängergruppe überholen. Dabei kam er linksseitig von der Fahrbahn ab, stürzte auf die linke Seite und blieb regungslos am Boden liegen.