Bregenzer Festspiel-"Freischütz": Teuflisches Kneippen

Stölzl, der wie beim "Rigoletto" auf der Seebühne in den Jahren 2019/2021 auch wieder für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet, setzt diesmal auf eine eher horizontale denn vertikale Ausrichtung. Es ist eine windschiefe, winterliche Landschaft, eine aus den Fugen geratene Welt. Zugleich hält das vermeintlich statische Setting im Laufe des Abends einige Überraschungen bereit, lässt versteckte Installationen erwachsen und erweist sich als unerwartet variantenreich in seinen Möglichkeiten. Und eine anfangs enervierend plätschernde Mühle im Dorf wird gerade noch rechtzeitig abgestellt, bevor man als Zuschauer auf die Bühne klettern möchte, um den Müller niederzuschlagen.

In diesem Setting positioniert Stölzl eine Rahmenhandlung mit einem an Gustav Gründgens' Mephisto geschulten Samiel als Erzähler, den Moritz von Treuenfels als reimender Master of Ceremonies anlegt. Er zeigt zunächst einen düsteren Ausgang des Werks, der eher an August Apels "Geisterbuch" als der Vorlage für den Komponisten geschult ist, denn am originalen "Freischütz". Die eigentliche Oper wird dann als Flashback präsentiert.