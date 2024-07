90-Jährige bei Feuerunfall auf Südautobahn getötet

Ein tödliches Ende hat am Mittwoch ein dramatischer Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) genommen. Eine 90-Jährige kam ums Leben, als ein Lkw und ein Pkw Höhe Griffen (Richtung Italien) kollidierten und in der Folge in Brand gerieten. Trotz aller Bemühungen konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Ihr Schwiegersohn hatte den Pkw gelenkt.