Bulgarischer EU-Mandatar kritisiert Sofia wegen Schengen

Der bulgarische Europaabgeordnete Andrej Nowakow macht den politischen Stillstand in seiner Heimat für den verzögerten Schengen-Beitritt Bulgariens verantwortlich. "Das Problem ist hauptsächlich in Sofia, nicht in Wien", sagte der konservative Politiker der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA am Mittwoch. Sollte Bulgaren eine reguläre Regierung bekommen, die verhandeln kann, "ist es realistisch, unsere Schengen-Mitgliedschaft im Jahr 2025 zu erwarten", fügte er hinzu.