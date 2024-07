Prominenter US-Demokrat Schiff fordert Biden zu Rückzug auf

Als bisher prominentester Vertreter der Demokratischen Partei hat der Kongressabgeordnete Adam Schiff am Mittwoch US-Präsident Joe Biden zum Verzicht auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufgefordert. In einer Erklärung für die "Los Angeles Times" appellierte Schiff an den 81-jährigen Biden, "den Staffelstab weiterzugeben". Er habe "ernsthafte Zweifel" daran, dass Biden seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump besiegen könne.

Schiff gilt als einflussreiches Mitglied der Demokraten. Der Kalifornier war einer größeren Öffentlichkeit als Leiter des Impeachment-Verfahrens gegen Trump im US-Abgeordnetenhaus bekannt geworden. "Unsere Nation ist am Scheideweg", erklärte Schiff. "Eine zweite Präsidentschaft Trumps würde die Grundfeste unserer Demokratie unterhöhlen, und ich habe ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Präsidenten, Donald Trump im November zu besiegen", fügte Schiff hinzu. Zugleich würdigte Schiff, der bei der Wahl im November für einen Senatorenposten kandidiert, die Verdienste Bidens.

Auch Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, soll Biden bei einem Treffen am Samstag geraten haben, seine Wiederwahlkampagne zu beenden. Das berichtete der US-Sender ABC News am Mittwoch. Er habe dem 81-Jährigen demnach gesagt, ein Verzicht auf eine erneute Kandidatur sei besser für das Land und die Demokratische Partei.

Schumers Büro bezeichnete den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters als "reine Spekulation" und erklärte, Schumer habe lediglich "die Ansichten seiner Fraktion am Samstag direkt Präsident Biden übermittelt". Schumer selbst hatte nach dem Treffen erklärt, er habe ein "gutes Gespräch" mit Biden in dessen Haus in Delaware geführt. Auch der Fraktionschef der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, habe sich Biden gegenüber ähnlich über einen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen geäußert, hieß es in dem ABC-Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.