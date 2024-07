Im Lechtal vermisster Canyoning-Teilnehmer tot aufgefunden: Im Sulzlbach ertrunken

Nach einer Abseilpassage wurde ein Deutscher in den Bach abgetrieben. Eine großangelegte Suche nach dem Mann blieb am Mittwoch erfolglos, am Donnerstag wurde der 40-Jährige dann tot im Kehrwasser aufgefunden.

Bach – Ein 40-jähriger Deutscher, der am Mittwoch mit einer Canyoning-Gruppe im Sulztal im Lechtal unterwegs war, wurde am Donnerstag tot aufgefunden. „Der Mann dürfte nach dem Abseilen beim 25 Meter hohen Wasserfall in ein Kehrwasser gekommen sein und ist dort in den Wassermassen ertrunken“, berichtet Markus Wolf, Bezirksleiter der Bergrettung Reutte der Tiroler Tageszeitung.