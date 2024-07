24-Jähriger in Telfs von Jugendlichen gewürgt und ausgeraubt

Jugendliche gingen in Telfs auf einen 24-Jährigen los und stahlen ihm Geldtasche und Konsolen-Spiele. Die Täter wurden kurze später von der Polizei ausfindig gemacht.

Telfs – Bei einem Streit mit Jugendlichen wurde ein 24-Jähriger in Telfs verletzt und ausgeraubt. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher eskalierte am Mittwoche gegen 21 Uhr. Es folgten Handgreiflichkeiten und Bedrohungen. Der 24-Jährige wurde schließlich gewürgt und blieb verletzt am Boden liegen. Daraufhin stahlen ihm die Jugendlichen die Geldtasche und Spiele für eine Spielkonsole.