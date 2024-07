Livemusik, Gewinnchancen und Gäste: Beim TT-Café in Schwaz ins Wochenende starten

Schwaz – Der Marktplatz bei den Stadtgalerien wird diesen Samstag, den 20. Jul­i, in ein besonderes Open-Air-Caf­é verwandelt, denn von 9 bis 12 Uhr können die Besucher beim TT-Café ein Gratis-Frühstück genießen. Zum Munterwerden gibt’s Kaffee von Testa Rossa caffè von Wedl, Mineralwasser von Silberquelle sowie süßes oder pikantes Gebäck aus der Hofer Backbox. Wer großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, kann gerne seine eigene Kaffeetasse dafür mitbringen, um dann an einem der Tische für einen Ratscher mit anderen TT-Leser­n Platz zu nehmen.

Anita Kapferer (Tirol TV) führt charmant durch den Vormittag und fragt dabei das Wissen der Besucher ab, denn beim digitalen Bezirksquiz gilt es mit Handy via QR-Code in zwei Runden Fragen zum Bezirk Schwaz richtig zu beantworten. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen von vier Einkaufsgutscheinen im Wert von je 200 Euro für das Innsbrucker Einkaufszentrum Dez zu gewinnen.

Anton Krieg ist in Schwaz als Rehkitzretter im Einsatz und erzählt von seinen spannenden Einsätzen, bei denen er mittels Drohne und Wärmekamera Kitze auf den Feldern ortet. Dann werden sie in Sicherheit gebracht, bevor die Tiere Gefahr laufen, vom Mähdrescher verletzt oder getötet zu werden. Das Thema „Bauen und Wohnen“ ist ein heiß diskutierter Dauerbrenner in Tirol. Als Expertin nimmt die Schwazer Remax-Chefin Andrea Ebner Stellung zu Fragen rund um den Immobilienmarkt. Außerdem erzählt Ex-Haderlump Vitus Amor, wie es ihm zwei Jahre nach dem Abschied von der Musikbühne geht. Mindestens einmal im Monat greift er seit heuer wieder zum Mikr­o: als U1-Moderator der Sendung „Wie geht’s da?“.