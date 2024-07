Vor dem großen Abschied: US-Open-Sieger Thiem trainiert bereits in Kitzbühel

Kommende Woche gibt Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem seinen finalen Auftritt bei den Generali Open, der 30-Jährige bereitet sich schon in Tirol vor.

Kitzbühel ‒ Ein (womöglich) letztes Mal Dominic Thiem schauen, diese Motivation treibt viele Tennis-Fans kommenden Dienstag nach Kitzbühel. Dort wird der 30-jährige US-Open-Sieger in der Abend-Partie (geplant nicht vor 19.30 Uhr) seinen Abschieds-Auftritt in Tirol starten und bei einer Niederlage im Einzel auch beenden. Das Interesse ist riesig: Für den Dienstag gibt es nur mehr Restkarten. Doch es könnte auch erst der Anfang sein, im Vorjahr schaffte es der Kitz-Gewinner von 2019 überraschend sogar ins Endspiel.

Auf jeden Fall will Thiem nichts dem Zufall überlassen. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der nach 2024 aufgrund anhaltender Handgelenks-Probleme seine Karriere beendet, trainiert nach seinem frühen Erstrunden-Aus in Gstaad (SUI) bereits seit Anfang der Woche in Kitzbühel. Neben Thiem sind mit Jungstar Joel Schwärzler und der heimischen Nummer eins Sebastian Ofner zwei weitere Österreicher fix im Hauptfeld. (tt.com)