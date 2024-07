„Hexentrio die Peitsche spüren lassen“: Empörung über Vilimsky-Sager

Straßburg – Empörung herrscht über Aussagen des FPÖ-Europaabgeordneten Harald Vilimsky. Dieser hatte am Mittwoch die neugewählte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als „politisches Hexentrio“ bezeichnet. „Wir werden sie die Peitsche spüren lassen“, sagte der freiheitliche Politiker weiter.

Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski forderte am Donnerstag eine Entschuldigung Vilimskys für die „frauenfeindlichen und gewaltverherrlichenden“ Aussagen. „Harald Vilimsky ist ein Sexist, der Angst vor starken Frauen hat“, konstatierte Disoski.

So trägt die FPÖ einmal mehr zur Normalisierung von Frauenfeindlichkeit und Gewalt bei. Das ist völlig inakzeptabel.

Vilimsky hatte seine abwertenden Aussagen über die drei konservativen Politikerinnen am Mittwoch bei einem Pressegespräch mit österreichischen Journalisten in Straßburg getätigt. Disoski warf dem Sieger der Europawahl in Österreich deshalb vor, Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen. „So trägt die FPÖ einmal mehr zur Normalisierung von Frauenfeindlichkeit und Gewalt bei. Das ist völlig inakzeptabel. Eine Entschuldigung Vilimskys wäre das Mindeste. Zu erwarten ist aber freilich, dass die FPÖ stattdessen ihre Frauenverachtung und ihren verrohten Sexismus weiterhin ungeniert auslebt.“ (TT.com, APA)