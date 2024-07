US-Präsident Joe Biden ist jetzt auch noch an Corona erkrankt

In der Nacht auf Donnerstag erhielt das Biden-Lager zwei Hiobsbotschaften: Der Präsident ist an Corona erkrankt und muss sich für eine Weile zurückziehen. Und fast zwei Drittel der Demokraten erklärten in einer AP-NORC-Umfrage, die Partei solle jemand anderen in die Präsidentenwahl schicken.