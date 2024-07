Cabrio blieb in Oberndorf in Böschung hängen: 54-Jähriger beim Aussteigen verletzt

Oberndorf – In Oberndorf kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Niederländer war gegen 14.45 Uhr mit einem Cabrio mit Kitzbüheler Kennzeichen auf einer Gemeindestraße unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dann laut Polizei von der Straße ab.

Der Mann blieb mit dem Auto in der angrenzenden Wiese in einer steilen Böschung hängen. Beim Aussteigen aus dem Cabrio stürzte der Niederländer und verletzte sich dabei leicht. Nach der Erstversorgung die Rettungskräfte wurde er ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert. Einen Alkomattest verweigerte der 54-Jährige. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet“, berichtet die Polizei. (TT.com)