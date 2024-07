„Mehrheit der Österreicher:innen pro Wolf“: Kundgebung am Freitag in Innsbruck

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) Tirol ist weiterhin überzeugt: Der Abschuss von „Problemwölfen“ kann nicht die Lösung sein. Deshalb findet am Freitag wieder eine Kundgebung am Marktplatz in Innsbruck statt. Mit dabei ist, wie auch schon im letzten Jahr, ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „PRO WOLF“.