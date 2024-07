Taylor Swift begeistert in Gelsenkirchen, Stalker in Gewahrsam genommen

Vor knapp 60.000 Fans trat der US-Superstar am Mittwoch im Rahmen ihrer „Eras Tour“ im deutschen Gelsenkirchen auf. Die Glücksmomente, die sie ihrem Publikum schon in Nashville, London, Singapur, oder Buenos Aires verschaffte funktionieren auch in Gelsenkirchen, das sich kurzfristig in Swiftkirchen umbenannte. Die Polizei musste einen Stalker festnehmen.