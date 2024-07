„Brücken bauen“ in Innsbruck, Beats in den Bergen und Basketball: Das ist los in Tirol

Das Wochenende bringt sommerliche Temperaturen und (hoffentlich) keine Gewitter – gute Voraussetzungen also für die vielen Events, die anstehen. Allen voran bringt das Bridge Beat Festival ab Donnerstag Innsbruck zum Tanzen. Am Samstag wird beim Bonanza auf der Muttereralm direkt weitergefeiert und auch Yogis können sich freuen, wenn die yoga.tage in Kufstein zum gemeinsamen „Ommm“ einladen. Weitere Highlights für das Wochenende gibt es in unserem Überblick.