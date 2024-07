Zwei Radfahrerinnen (68, 71) in Dölsach stürzten: Beide schwer verletzt ins Krankenhaus

Dölsach – Am Donnerstag kam es in Dölsach zu einem Fahrradunfall mit zwei verletzten Frauen. Eine siebenköpfige Gruppe war auf einer mehrtägigen Radtour unterwegs. Gegen 10.20 Uhr fuhren sie gerade auf dem Drauradweg in Richtung Kärnten. „Eine 71-jährige und eine 68-jährige Deutsche fuhren dabei im langsamen Tempo, sich unterhaltend nebeneinander voraus“, berichtet die Polizei.