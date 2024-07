Neues Hundehaus „nicht nützbar“: Tierschutzverein wirft Strabag „massive Baumängel“ vor

Der „Tierschutzverein für Tirol 1881“ schlägt Alarm: Weil „erhebliche Baumängel“ nicht behoben würden, könne das neue Hundehaus am Mentlberg nicht genützt werden. Allein in den letzten fünf Monaten habe man 50 Hunde abweisen müssen. Die Strabag weist die Vorwürfe entschieden zurück, die Ausführungen seien mit dem damaligen Vorstand so abgesprochen worden.