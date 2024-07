Festspielstart in Salzburg mit Fest für alle und Jedermann

Die Salzburger Festspiele 2024 starten am Freitag traditionell mit der Ouverture Spirituelle. An diesem Freitag werden im Rahmen des dreitägigen Festes zur Festspieleröffnung, das auch am 20. und 26. Juli stattfindet, die Theatertore für alle Interessierten geöffnet. Mit Spannung wird dabei am 20. Juli die Premiere der Neuinszenierung des "Jedermann" unter der Regie des Kanadiers Robert Carsen mit Philipp Hochmair als "Jedermann" und Deleila Piasko als "Buhlschaft" erwartet.