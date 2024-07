Heftige Explosion in Tel Aviv

In einem Gebäude in der israelischen Stadt Tel Aviv hat es nach Angaben der Polizei eine heftige Explosion gegeben. Zahlreiche Polizisten und Bombenentschärfungsexperten seien an Ort und Stelle, erklärte die Polizei am Freitag. Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge vor 04.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ). Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht, auch die Ursache war unklar.