Houthi bekennen sich zu Explosion in Tel Aviv: Ein Toter und mehrere Verletzte

In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist es in der Nacht zu einer schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft gekommen.

Tel Aviv – Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach eigenen Angaben die israelische Stadt Tel Aviv mit einer Drohne angegriffen. Sie würden auch weiterhin Ziele in Israel attackieren, weil sie solidarisch mit den Palästinensern im Gazastreifen seien, erklärte die proiranische Miliz am Freitag. Bei der schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft sei ein Mensch getötet, acht Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Das israelische Militär teilte mit, es überprüfe einen potenziellen Angriff, der keinen Sirenenalarm ausgelöst habe. Die Explosion ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem das Militär die Tötung eines führenden Kommandanten der libanesischen Hisbollah-Miliz bestätigt hatte. Die Houthi-Miliz gehört wie auch die Hisbollah zur vom Iran geführten sogenannten Achse des Widerstandes und ist mit der radikalen Palästinenserorganisation Hamas verbündet. Die Houthi greifen immer wieder Schiffe im Roten Meer an, die sie in Zusammenhang mit Israel bringen, und haben wiederholt Drohnen und Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert. In der Regel werden sie aber vom israelischen Militär abgefangen.