Corona -Impfstoffe für JN.1-Varianten in Österreich eingetroffen: Auffrischung ab 60 Jahren empfohlen

Wien – Die erste Lieferung der neu zugelassenen Corona-Impfstoffe für JN.1-Varianten sind in Österreich angekommen und umfassen rund 92.000 Dosen. Sie können im Laufe der kommenden Woche von Impfstellen bestellt und verimpft werden. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt und erinnerte in diesem Zusammenhang, dass die Vakzine weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. Die jährliche Auffrischungsimpfung wird weiterhin für Risikopersonen und ab 60 Jahren empfohlen.