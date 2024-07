Innsbrucker Wissenschafter kreierten Weltraumeiskarte

Innsbruck/Wien - Im Weltall gibt es viel mehr Wassereissorten als auf der Erde, so Tiroler Forscher. Zusätzlich zum hiesigen Eis mit sechseckigen Wasserkristallen gefroren sie weitere Variationen im Labor und durchleuchteten diese mit Infrarotlicht. Dadurch entstanden charakteristische Spektralkurven, berichten sie im Fachblatt The Astronomical Journal. Nun gibt es quasi eine Eiskarte, mit der man verschiedene Formen von Gefrorenem im All anhand der Infrarotspektren identifizieren kann.

„Auf der Erdoberfläche gibt es praktisch ausschließlich hexagonales Eis", sagte Christina Tonauer vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck im Gespräch mit der APA. Die Wassermoleküle sind dabei in Sechsecken angeordnet. Nur sehr selten fände man auf der Erde auch andere Eiskristalle, zum Beispiel als Einschlüsse in Diamanten, wo sie unter hohem Druck entstanden sind.

In den Weiten des Weltalls kommen jedoch zusätzliche Eisformen vor, die man nur bei sehr tiefen Temperaturen und sehr hohem Druck herstellen kann, heißt es in einer Aussendung. Die Forscher haben unter solchen Bedingungen mehrere davon im Labor gefrieren lassen und ihre Spektralkurven im „nahen Infrarotbereich" aufgezeichnet. Sie wurden in jenem Wellenlängenbereich aufgenommen, in dem das James-Webb-Weltraumteleskop misst, erklärte Thomas Lörting (Uni Innsbruck): „Unsere Labordaten können daher als Referenzwerte für Messungen im All herangezogen werden."