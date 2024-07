Renommierter Büchner-Preis 2024 geht nach Südtirol

Er arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt.

Egger, der 1963 in Tscherms nahe Meran geboren wurde, ist seit 2011 Professor für Sprache und Gestalt in Kiel, er lebt in Wien und hat außerdem einen ungewöhnlichen Arbeitsplatz: die ehemalige Raketenstation Hombroich bei Neuss. Sein Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt. „Mit Oswald Egger zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Schriftsteller aus, der seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahre 1993 die Grenzen der Literaturproduktion überschreitet und erweitert“, heißt es auf der Website der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. „Er arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt.“