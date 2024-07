Von Sonne geblendet: Pkw kollidiert bei Tarrenz mit Motorradfahrer

Tarrenz - Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr ein 49-jähriger Niederländer mit seinem Pkw auf der Mieminger Bundesstraße B189 von Tarrenz kommend in Richtung Imst. Dabei wurde der Lenker bisherigen Erkenntnissen zufolge von der Sonne geblendet und kam mit seinem Pkw unmittelbar vor einem entgegenkommenden Motorradfahrer auf die linke Fahrbahnhälfte. Dadurch kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge.

Der Motorradlenker, ein 24-jähriger Schwede, erlitt dadurch eine schwere Verletzung am linken Bein, konnte sein Motorrad jedoch noch selbstständig am rechten Gehsteig abstellen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.