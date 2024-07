Aufgrund eines Stromausfalls in der Oberländer Gemeinde Fließ, gibt es dort aktuell keinen Handy- oder Festnetzempfang. Bei Notfällen soll man sich an die örtlichen Feuerwehren wenden. Inzwischen haben die Techniker der Tinetz den Fehler entdeckt. Am frühen Freitagabend konnte die Störung behoben werden.