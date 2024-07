Stromausfall in Fließ: Kein Empfang, bei Notfällen die Feuerwehren aufsuchen

Aufgrund eines Stromausfalls in der Oberländer Gemeinde Fließ, gibt es dort aktuell keinen Handy- oder Festnetzempfang. Bei Notfällen soll man sich an die örtlichen Feuerwehren wenden. Die Techniker der Tinetz sind vor Ort.

Fließ – Seit 7.30 Uhr am Freitagmorgen hat die Gemeinde Fließ keinen Strom mehr. Derzeit sind die Techniker dabei den Fehler zu finden. „Wir sind auf der Suche“, heißt es seitens der Tinetz. Aktuell könne man über den Auslöser nur spekulieren. Am Freitagnachmittag betraf der Ausfall 13 von 25 Netzstationen, 1109 von 1457 Fließer Netzkunden waren unversorgt, so die Tiwag. Man arbeite mit Hochdruck. In Fließ waren Tinetz-Arbeiter unterwegs, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Mit den weltweiten IT-Problemen habe der Stromausfall nichts zu tun.