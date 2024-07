Tödlicher Verkehrsunfall auf Inntalautobahn: Lkw stürzte in den Inn

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) zwischen Wattens und Schwaz. Ein Lkw landete im Inn, der 47-jährige Fahrer verstarb dabei. Die A12 war für die Dauer des Einsatzes in Richtung Innsbruck komplett gesperrt.

Wattens, Innsbruck – Ein Lkw ist am frühen Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) bei Wattens von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der 47-jährige österreichische Lenker kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizeipressstelle auf Nachfrage der TT bestätigt. Der Lkw hatte die Leitschiene durchbrochen und war ersten Informationen zufolge auf der Seite des Führerhauses im Wasser zu liegen gekommen.