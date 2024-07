„Nix Stabiles, man muss flexibel sein“: Wetter in Tirol bleibt am Wochenende wechselhaft

Das Wetter in Tirol geht am Wochenende in genau der Tonart weiter, die wir von diesem Sommer schon gewohnt sind. Freitagabend kann es zu teils heftigen Gewittern kommen. „Zwischenbesserungen“ mit hochsommerlichen Temperaturen am Samstagvormittag und Sonntag sollte man unbedingt ausnutzen.