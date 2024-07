Wissen, welcher Abfall in welche Tonne kommt: Tirol und Vorarlberg trennen Müll am besten

In Tirol und Vorarlberg kennen sich die Menschen am besten mit dem Thema Mülltrennung aus und setzen ihr Wissen auch um. Das zeigt eine Umfrage des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Das Bewusstsein für korrekte Abfallentsorgung ist in den letzten Jahren gestiegen, bei jungen Menschen bestehen jedoch Wissenslücken.