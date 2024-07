Gut zu wissen: Wann und wie man seinen Urlaub wegen extremer Hitze stornieren kann

Extreme Hitze in beliebten Urlaubsregionen – vor allem im Süden Europas – macht derzeit sowohl Einheimischen als auch Reisenden zu schaffen. Doch was tun, wenn die Hitze im Urlaub wirklich zum Problem zu werden droht? Wir erklären, wann Reisen aufgrund von Extremtemperaturen storniert werden können und was dabei beachtet werden sollte.