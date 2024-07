Gritsch freut sich auf Paralympics: „Mit 42 Jahren zur Weltspitze zu gehören, macht mich stolz“

Tarrenz – Alexander Gritsch schlug am Donnerstag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: „Ich habe einen Freund zum Zahnarzt nach Kematen gefahren. Den Weg zurück nach Tarrenz habe ich mit meinem Handbike absolviert.“ Rückenwind dürfte der Behindertensportler in diesen knapp zwei Stunden pausenlos gespürt haben.

Schließlich wartet ab 28. August in Paris seine zweite Teilnahme an den Paralympischen Spielen. „Ja, ich habe mich qualifiziert“, strahlte der Oberländer. Noch ausstehend: die offizielle Präsentation des österreichischen Aufgebots. An diesem Wochenende weilte Gritsch bereits bei der Einkleidung in Wien.