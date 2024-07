Gala auf Königsetappe: Pogacar ist Gesamtsieg kaum noch zu nehmen

Isola - Topfavorit Tadej Pogacar ist auf dem Weg zum dritten Triumph bei der Tour de France eine Vorentscheidung gelungen. Der 25-jährige Slowene vom UAE-Team lieferte am Freitag auf den 144,6 km von Embrun hinauf auf das Skigebiet Isola 2000 eine Machtdemonstration ab und holte sich mit dem Erfolg bei der 19. Etappe seinen vierten Tagessieg bei der laufenden Frankreich-Rundfahrt. In der Gesamtwertung baute seinen Vorsprung auf Jonas Vingegaard (Visma) auf 5:03 Minuten aus.

Am Samstag steht das letzte Teilstück im Hochgebirge auf dem Programm. Mehr als 4.700 Höhenmeter und vier Anstiege warten bei der Bergankunft in den Alpen am Col de la Couillole auf das Fahrerfeld, zum Abschluss am Sonntag gibt es noch ein hügeliges Einzelzeitfahren. Vingegaards letzte Hoffnung auf das Gelbe Trikot ist ein Blackout von Pogacar.