Murenabgänge nach Starkregen in Tirol: Mehrere Straßen noch gesperrt

Starkregen hat Freitagnachmittag und am frühen Abend in Tirol zu vereinzelten Murenabgängen, Erdrutschen und in Folge zu Straßensperren geführt. Das Sellraintal war etwa nur über die Ötztaler Seite erreichbar.

Innsbruck – Die angekündigten Regenfälle am Freitagabend haben zu zahlreichen Straßensperren und Einsätzen der Feuerwehr in ganz Tirol geführt. Meldungen über Personenschäden lagen zunächst nicht vor.

In Gerlos trat am frühen Freitagnachmittag nach einer Mure ein Bach über die Ufer. Die Einsatzkräfte waren vor Ort, um mit Sandsäcken den Wassermassen Einhalt zu gebieten. Wegen eines Erdrutsches war außerdem die Gerlos Straße (B165) Richtung Zell am Ziller zwischen der Straßenkreuzung Gerlos-Alpenstraße und Gerlospass zeitweise gesperrt. Die Sperre konnte um kurz vor 20 Uhr am Freitag aber wieder aufgehoben werden.