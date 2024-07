US-Gesundheitsbehörde bestätigt weitere Vogelgrippe-Fälle

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat am Freitag zwei weitere Fälle von Vogelgrippe beim Menschen bestätigt. Das Virus sei bei Arbeitern in Geflügelfarmen im US-Staat Colorado aufgetreten, die mit infiziertem Geflügel in Kontakt gekommen seien, hieß es. Vor einer Woche hatte Colorado bereits vier bestätigte Infektionen mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gemeldet.