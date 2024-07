Elf Tote bei Brückeneinsturz in China

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in China sind nach Angaben von Staatsmedien elf Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahnbrücke sei aufgrund eines heftigen Regenschauers und Überschwemmungen eingestürzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Die Brücke befinde sich in Shangluo in der Provinz Shaanxi. Shangluo liegt rund 900 Kilometer Luftlinie südwestlich von Peking.