Schwer angezählter Biden trotzt der Rebellion und will weiter kämpfen

Washington – Inmitten von Spekulationen über seinen möglichen Rückzug hat US-Präsident Joe Biden für die kommende Woche weitere Wahlkampftermine angekündigt. "Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder auf die Wahlkampftour zu gehen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des US-Präsidenten, der bei der Wahl im November für eine zweite Amtszeit antreten will. Zuvor hatte schon Bidens Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon einen Rückzug energisch dementiert.

Biden befindet sich derzeit wegen einer Corona-Infektion in seinem Strandhaus im Ostküstenstaat Delaware. Der Arzt des Weißen Hauses, Kevin O'Connor, erklärte am Freitag, Husten und Heiserkeit seien weiterhin Bidens Hauptsymptome. Sie hätten sich aber "seit gestern deutlich gebessert".

Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Großspendern der Demokraten versichert, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen wird. "Wir werden diese Wahl gewinnen", sagte Harris in einem Telefonat mit wichtigen Parteispendern. "Wir wissen, welcher Kandidat bei dieser Wahl das amerikanische Volk an die erste Stelle setzt: Unser Präsident Joe Biden."

Hintergrund der Revolte sind Zweifel an der geistigen Fitness des Präsidenten - und seiner Fähigkeit, sein Amt weitere vier Jahre auszuüben. Eine neue Welle an demokratischen Kongressabgeordneten äußerte am Freitag Sorge, dass Biden die Präsidentenwahl gegen seinen republikanischen Kontrahenten Donald Trump verlieren und die Partei womöglich künftig in keiner der beiden Parlamentskammern mehr das Sagen haben dürfte.