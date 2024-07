Temporäre Lösung, Poller ab Herbst: Imst hat wieder eine Fußgängerzone

Über den Sommer wird bis 1. September an Wochenenden eine temporäre Fußgängerzone eingerichtet. Im Herbst werden die Poller installiert. Imst arbeitet an einer dauerhaften Einrichtung.

„Wir haben die Umsetzung einer solchen temporären Fußgängerzone im Sommer versprochen. Im Zuge der Bautätigkeiten hat sich dies nun aber etwas verzögert“, erklärt BM Stefan Weirather. „Ich bin aber einerseits froh, dass diese privaten Investitionen stattfinden und andererseits setzen wir nun eine Wochenend-Fußgängerzone um, damit die Leute in der Innenstand verweilen und flanieren können“, so der Stadtchef.

Mit der Wochenend-Fußgängerzone in der Kramergasse möchten wir (...) die Bürgerinnen und Bürger von Imst behutsam an die zukünftig geplante Fußgängerzone gewöhnen.

Die für Stadtentwicklung verantwortliche Gemeinderätin Pia Walser erklärt: „Mit der Wochenend-Fußgängerzone in der Kramergasse möchten wir unsere Wirtschaftstreibenden unterstützen und die Bürgerinnen und Bürger von Imst behutsam an die zukünftig geplante Fußgängerzone gewöhnen.“

Vorerst ist es eine temporäre Fußgängerzone. Die Stadt Imst arbeitet an einer dauerhaften Einrichtung.

Von der Fußgängerzone gibt es auch Ausnahmen Dazu gehören die Zu- und Abfahrt Anrainer Rosengartlweg und Parkplatz Würtenbergerhaus. Radfahren ist in beide Richtungen erlaubt. Taxis können in der Zeit von 22 bis 7 Uhr auch vom Johannesplatz und Dr. Carl-Pfeiffenberger-Straße fahren. Der Bummelzug darf zweimal am Tag die Fußgängerzone befahren.