36-Jähriger auf Quad im Pongau 20 Meter über Böschung abgestürzt

St. Johann im Pongau – Ein Quadfahrer ist in der Nacht auf Samstag in St. Johann im Pongau (Salzburg) rund 20 Meter über eine Böschung abgestürzt und hat sich dabei verletzt. Der 36-Jährige war mit einem 54-Jährigen am Sozius aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Während der Mitfahrer noch rechtzeitig abspringen konnte, stürzte der Lenker über den Abhang. Er blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte verletzt am Boden liegen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.