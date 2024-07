Haftungsansprüche von Signa Prime an Benko und weitere Verantwortliche

Wien – Wie die Signa Development dürfte auch die Signa Prime Haftungsansprüche gegen Verantwortliche des Unternehmens erhoben haben. 16 entsprechende Schreiben vom Insolvenzverwalter Norbert Abel seien an sämtliche aktive und ehemalige Verantwortliche sowie an Signa-Gründer René Benko, versendet worden, geht aus einem Bericht Abels hervor. Auch die Tageszeitung Der Standard berichtete am Wochenende darüber.