Fahrerflucht: Kleinwagen streifte in Innsbruck Passanten und verletzte ihn

Innsbruck – Am Freitag gegen 15.25 Uhr war ein 42-jähriger irakischer Staatsbürger als Fußgänger in der Südbahnstraße am westlichen Gehsteig, vom Bahnhof kommend, in Richtung Süden unterwegs. Der Mann wurde dabei von einem schnell vorbeifahrenden Kleinwagen gestreift und am Arm unbestimmten Grades verletzt.