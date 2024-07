Keine Entwarnung am Sonntag: Trinkwasser in Pfons muss weiter abgekocht werden

Pfons – Wegen der Unwetter am Freitagabend muss in Häusern, die an die Gemeindetrinkwasserversorgung von Pfons angeschlossen sind, bis auf Weiteres das Wasser abgekocht werden, um es trinken zu können. Das teilte die Marktgemeinde Martei am Brenner am Samstag auf ihrer Homepage mit. Das für Sonntag angekündigte Ergebnis seitens der Abteilung Hygiene vom Amt der Tiroler Landesregierung lieferte keine Entwarnung. Es sei weiterhin erforderlich, so die Marktgemeinde, das Trinkwasser abzukochen.