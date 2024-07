Kaffeeduft in der Nase, Gebäck auf der Zunge: So war das TT-Café in Schwaz

Frühstücken, Leute treffen, Live-Musik und spannende Interviews hören sowie tolle Preise gewinnen, das taten wieder zahlreiche Besucher beim TT-Café in Schwaz.

Schwaz – Die nicht bestellte Gratis-Dusche, die Petrus dem kostenlosen TT-Frühstück in Schwaz am Samstagmorgen hinzufügte, schreckte die Schwazerinnen und Schwazer nicht ab: Mit Start um 9 Uhr waren nahezu alle Tische beim TT-Café auf dem Marktplatz bei den Schwazer Stadtgalerien besetzt. Mit dem Duft von frisch gebrühtem Testa Rossa Caffè von Wedl in der Nase, schmackhaftem Gebäck aus der Hofer Backbox auf der Zunge und chilligem Sound von der Band Prime Time im Ohr wurde hier ins Wochenende gestartet.