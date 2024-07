Fiel über Böschung: 63-jähriger Motorradfahrer nach Zusammenprall in Kirchdorf verletzt

Kirchdorf – Am Samstag war eine 17-Jährige mit dem Pkw im Zuge einer L17-Ausbildungsfahrt auf der B176 in Kirchdorf unterwegs, als ihr plötzlich ein Motorradfahrer auf der Spur Richtung Kössen entgegen kam. Der 63-jährige Deutsche verlor ersten Erhebungen der Polizei zufolge in einer S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn.