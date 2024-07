Nächster Triumph: Pogacar zündet Rakete und rast Richtung Gesamtsieg bei Tour de France

Vor dem Zeitfahren am Sonntag lieferte der Slowene Tadej Pogacar die nächste Machtdemonstration. Tirols Rad-Star Felix Gall kletterte auf Gesamtrang 13.

Col de la Couillole – In seinem Wohnzimmer im Hinterland von Monaco war Dominator Tadej Pogacar einmal mehr unantastbar und steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg bei der Tour de France. Damit würde dem Slowenen das historische Double aus Siegen beim Giro d'Italia und der Frankreich-Rundfahrt im selben Jahr gelingen, das zuletzt die bereits gestorbene Ikone Marco Pantani 1998 geholt hatte.

Unweit seiner Wahlheimat Monaco zeigte sich Pogacar am Samstag alles andere als gnädig und holte sich den Sieg auf der vorletzten Etappe zum Col de la Couillole vor seinem großen Rivalen Jonas Vingegaard. Der 25-Jährigen feierte damit seinen fünften Etappensieg bei der diesjährigen Tour, schraubte sein Konto auf 16 Erfolge. In der Gesamtwertung liegt er über fünf Minuten vor Vingegaard.

Auf das Trikot des besten Bergprofis, das Pogacar lange auch innehatte, muss er allerdings verzichten. Das begehrte weiße Jersey mit den roten Punkten sicherte sich am Samstag der Ecuadorianer Richard Carapaz, der Dritter der Etappe wurde. Der Olympiasieger muss am Sonntag im Zeitfahren nur noch das Ziel erreichen.

Der Tiroler Felix Gall erreichte als 26. das Ziel und kletterte in der Gesamtwertung von Rang 14 auf 13. Das Zeitfahren ist aber die Achillesferse des 26-jährigen Osttirolers, der Traum von den Top Ten ist endgültig geplatzt.

„Wie erwartet war von Anfang an Vollgas. Ziel war es, in die Gruppe zu gehen. Aber die Beine haben nicht gereicht“, meinte Gall, „Im Schlussanstieg bin ich mein eigenes Tempo gefahren und habe das Maximum rausgeholt.“ Im finalen Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza (33,7 km) am Sonntag geht nichts mehr, ist der Kampf gegen die Uhr doch seine Achillesferse. (dpa, tt.com)