Israel greift Hafenstadt im Jemen an

Einen Tag nach dem Drohnenangriff der Houthi auf Tel Aviv hat Israel die von den Rebellen kontrollierte Hafenstadt Hodeidah im Jemen bombardiert. Kampfjets hätten "militärische Ziele des Houthi-Terrorregimes im Gebiet des Hafens von Hodeidah" ins Visier genommen, erklärte die israelische Armee am Samstag. Die Luftangriffe seien eine Reaktion "auf hunderte Angriffe" der Rebellen auf Israel in den vergangenen Monaten. Nach Houthi-Angaben wurden 80 Menschen verletzt.

Laut Experten handelt es sich um die ersten von Israel beanspruchten Angriffe auf den rund 2.000 Kilometer entfernten Jemen. "Das Feuer, das derzeit in Hodeidah brennt, ist im gesamten Nahen Osten zu sehen, und die Bedeutung ist klar", erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant. "Das Blut israelischer Bürger hat einen Preis", betonte er. "Das haben wir im Libanon, in Gaza, im Jemen und an anderen Orten deutlich gemacht - wenn sie es wagen, uns anzugreifen, wird das Ergebnis das gleiche sein."