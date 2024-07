Laut Bericht Tote bei israelischem Angriff im Jemen

Bei dem israelischen Luftangriff auf den Hafen Hodeidah im Jemen in Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff der Houthi-Miliz in Tel Aviv sind nach jemenitischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Wie der Houthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde berichtete, wurden 87 Menschen verletzt. Kampfflugzeuge hatten laut israelischer Armee in dem wichtigen Hafen militärische Ziele der Houthi angegriffen.